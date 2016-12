Russland gibt Dopingmissbrauch zu

Die russische Anti-Doping-Agentur gesteht, systematisches Doping, zumindest bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi betrieben zu haben, so Anna Antseljowitsch.



In einem Gespräch mit der "New York Times", sagte die Chefin der nationalen Anti Doping-Agentur "Rusada",es sei eine "institutionelle Verschwörung gewesen.



Sie sagte weiter, es seien unter anderem, Proben mit Urin geöffnet und ausgetauscht worden. Die russische Regierung, solle aber von all dem, nichts davon gewusst haben.