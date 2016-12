Zweite EZB-Studie: Mittleres Vermögen deutscher Haushalte unter EU-Durchschnitt

Die Tendenz der ersten EZB-Studie (2013) bestätigt sich: Das Netto-Vermögen der unteren Hälfte der deutschen Haushalte liegt unter dem entsprechenden Wert für die Krisenstaaten Zypern, Italien, Frankreich, Portugal und Griechenland.



Wirtschaftlich liegt die Bundesrepublik an der Spitze der EU, der Großteil ihrer Bevölkerung spürt davon kaum etwas. Die Kluft zwischen Arm und Reich ist laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung größer als in jedem anderen Staat der Euro-Zone.



Ursachen für das geringe mittlere Vermögen der Deutschen sind deren wenig rentable Form der Geldanlage, der niedrige Prozentsatz an Eigenheimbesitzern und der geringe Verdienst. Das Studienergebnis ist brisant: u. a. Deutschland hat Milliardenzahlungen an Krisenstaaten geleistet.