Nach Berlin-Anschlag: CSU und SPD wollen strengere Abschiebehaft für Gefährder

Nach dem Anschlag von Berlin haben Regierungspolitiker härtere Maßnahmen für Gefährder gefordert.



Die CSU spricht sich in ihrem Positionspapier "Sicherheit für unsere Freiheit" dafür aus, Männer wie den mutmaßlichen Berlin-Attentäter in Abschiebehaft zu nehmen. Dafür soll ein neuer Haftgrund eingeführt werden.



Auch SPD-Vize-Stegner fordert eine Inhaftierung von Gefährdern, deren Asylanträge abgelehnt wurden. Für Straftäter darf es kein Untertauchen geben, so der Politiker.