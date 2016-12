Diese Nackedeis waren der Trend 2016

Das Jahr 2016 ist zwar noch nicht ganz um, doch schon jetzt ist klar, was der große Trend im Internet in diesem Jahr war.



Unzählige Menschen haben sich für die "One Finger Challenge" nackt vor dem Spiegel gestellt und sich fotografiert.



Die Intimzone waren dabei nur mit einem Finger bedeckt, was diesem Trend auch den Namen gab. Diese Bilder landeten dann auf den sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram!