Damaskus: Trinkwasser vergiftet - Fünf Millionen Menschen seit Tagen ohne Wasser

Die Menschen in der syrischen Hauptstadt Damaskus und den Vororten leiden seit drei Tagen unter extremer Wasserknappheit.



Die Behörden hatten am Freitag das Wasser abgestellt. Zur Begründung gaben sie an "terroristische Gruppen" hätten Quellen mit Diesel vergiftet. Wir können ohne Strom leben, aber nicht ohne Wasser", klagt eine in der Altstadt lebende Hausfrau.



Die syrische Armee und ihre Verbündeten hatten zuvor eine militärische Offensive gegen Rebellen gestartet, die ein Tal, wo sich das bedeutende Trinkwasserreservoir befindet, besetzt halten.