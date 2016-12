Einige Verletzte bei Discoschlägerei

Am früher Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages, wurden mehrere Polizisten, zu einer größeren Schlägerei, in einer Diskothek gerufen.



Insgesamt sechs Streifenwagen waren nötig, um nach längerer Zeit Herr der Lage zu werden.Der Einsatz, dauerte bis in den frühen Morgen.



Die Ermittlungen ergaben, dass alles mit einer kleinen Rempelei begann. Doch schnell bildeten sich zwei größere Gruppen. Nachdem sie des Hauses verwiesen wurden, verlagerte sich die Keilerei nach draußen.