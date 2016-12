"Was wir wissen und was nicht": Können Medien auf Spekulationen verzichten?

Der feststehende Ausdruck "Was wir wissen", idealiter ergänzt um "Was wir nicht wissen", neue Sitte bei Presseschlagzeilen, verspricht strikte Trennung von Fakten und offenen Fragen in der dazugehörigen Meldung. Die Realität sieht anders aus.



Jüngst in den Nachrichten zum Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt fanden sich unter "Was wir wissen" jede Menge Mutmaßungen, so bei dpa-Meldungen oder im Live-Ticker der "Welt". Digitale Netzwerke und Lügenpresse-Rufer drängen auf Sofortmeldungen, auch bei nicht bestätigter Faktenlage.



Ein Presse-Bashing mit Ironiegeschmack lieferte Marcus Pretzell, AfD. Aber allein angesichts der Spekulationsflut im Netz werden sich selbst seriöse Medien nicht völlig zurückhalten können. Umso wichtiger für den Leser ist ein anspruchsvoller, zuverlässiger Online-Journalismus.