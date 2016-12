Informant des Berliner SEK: Sie sitzen nur rum und füllten Papiere aus

Noch am Tag vor dem Terror hatte er gewarnt. Vor den IS-Schergen in Berlin. Vor der Bürokratie. Und vor der Gefahr, die die Polizei nichts sieht. Youssef (Name geändert) ist Informant des Berliner SEK und hat IS-Anhänger an den Staatsschutz gemeldet.



Youssef reiste als Flüchtling mit IS-Kämpfern nach Deutschland. Berlin ist voll mit IS-Menschen, doch die Polizei interessiert sich nicht dafür. Youssef ging motiviert zur Polizei - und kehrte irgendwann ernüchtert zurück. Denn die IS-Männer, von denen er ihnen erzählt hat, sie verschwinden nicht.



"Die Polizisten haben nichts gemacht. Sie haben Bürokratie. Sie füllen nur Papiere aus und sitzen dann rum. Sie hatten Zeit, um sich vorzubereiten. Aber sie haben nur Papiere ausgefüllt. Wenn etwas passiert, kann keiner sagen: "Wir haben es nicht gewusst."