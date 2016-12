Kampf gegen die Vase - Iranische Special Forces blamieren sich vor Publikum

Sie springen, schlagen und treten doch die Vase hält und hält. Bruce Lee würde sich im Grab umdrehen.



Wie auf Twitter ein Video nun zeigte, ging bei einer Showveranstaltung der iranischen Special Forces vor hoher Generalität so ziemlich alles schief was schief laufen kann.



Wie in einem Zeichentrickfllm rennen die iranischen Spezial Force immer wieder gegen die Vase an, die von einem anderen Soldaten gehalten wird. Doch sie will einfach nicht zerbrechen.