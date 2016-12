Umstrittene Stiftung von Donald Trump soll aufgelöst werden

Der designierte US-Präsident Donald Trump will seine umstrittene Stiftung auflösen. Er habe seinen Anwalt angewiesen, die nötigen Schritte einzuleiten. Trump will dadurch Interessenkonflikte vermeiden.



Die Donald J. Trump Foundation steht im Visier der Staatsanwaltschaft New York. Deren Sprecherin erklärte, Trump könne seine Stiftung nicht auflösen, solange gegen sie Ermittlungen liefen.



Trump will auf andere Weise gemeinnützig aktiv bleiben. Details dazu sind nicht bekannt.Er betonte nochmals, dass 100 Prozent der Stiftungsgelder für wohltätige Zwecke verwendet wurden.