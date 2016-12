Tunesien: Proteste gegen Wiederaufnahme von Dschihadisten

Als Reaktion auf den Anschlag in Berlin haben in Tunesien Hunderte Menschen gegen die Wiederaufnahme tunesischer Dschihadisten protestiert.



Anlass für die Demonstration, die von mehreren Nichtregierungsorganisationen geplant wurde, waren Äußerungen des tunesischen Präsidenten, wonach Behörden die Rückkehr von Dschihadisten nicht verhindern können.



Die meisten ausländischen Extremisten kommen aus Tunesien. Auch der mutmaßliche Attentäter von Berlin stamme aus dem nordafrikanischen Land und hätte in seine Heimat abgeschoben werden sollen.