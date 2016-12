Bundesinnenminister de Maiziere: Grenzkontrollen deutlich verlängern

Bundesinnenminister Lothar de Maiziere will die Grenzkontrollen an der österreichischen Grenze deutlich länger aufrecht erhalten.



In einem Zeitungs-Interview sprach sich der CDU-Politiker dafür aus, die Kontrollen für viele Monate auszuweiten. Eigentlich waren die Kontrollen, die im September 2015 eingeführt wurden, nur bis Februar 2017 geplant.



Die EU-Kommission hatte sich bereits im Vorfeld gegen eine erneute Verlängerung der Kontrollen ausgesprochen. Auch Österreich steht dem kritisch gegenüber.