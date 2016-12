Schumacher Junior in die Formel 3

Der Sohn von Formel 1 Weltmeister Michael Schumacher,Mick, wird in der nächsten Saison, von Formel 4, in die Formel 3 wechseln.



Sein Ziel sei die Formel 1 und die Formel 3 sei daher, nur eine Durchgangsstation, so Mick Schumacher, in einem Interview. Auch einige WM wie Vettel oder Senna, waren zuvor in der Formel 3 unterwegs.



Heute wurde offiziell mitgeteilt, dass er wie zuvor, in der Formel 4 für den Rennstall Prema aus Italien, starten wird.