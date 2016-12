Erfolgreich getestet: Impfstoff gegen Ebola entdeckt

Im Kampf gegen die gefährliche Infektionskrankheit Ebola könnte nach Ansicht von WHO-Experten ein fast hundertprozentig wirksamer Impfstoff gefunden sein. "rVSV-ZEBOV", so der sperrige Name, wurde in Kanada entwickelt.



2015 wurde er im westafrikanischen Guinea an 6.000 Personen getestet. Niemand erkrankte. Bei nicht geimpfte Personen erkrankten dagegen 23, teilte die WHO mit.



Guinea ist das Land, in dem das Ebola-Virus Ende 2013 zuerst aufgetreten war. Nach einer Epidemie waren in mehreren Ländern etwa 11.300 Menschen an dem Virus gestorben. 2018 könnte der Wirkstoff offiziell zugelassen werden.