Felipe Massa bleibt der Formel 1 erhalten

Der Brasilianer Felipe Massa, wird laut Presseberichten, doch nicht aus der Formel 1 aussteigen und stattdessen, seine Karriere fortsetzen. Damit dürfte der Weg von Valtteri Bottas aus Finnland, zu Mercedes frei machen.



Ein Internetportal berichtete am Dienstag,Massa wird ein Angebot von Williams anzunehmen. Am Ende der Saison, wollte er eigentlich aufhören.



Es müssten eigentlich nur noch ein paar Kleinigkeiten geklärt werden, so hieß es am Anfang der Woche, nachdem er seinen Verbleib verkündet hatte.