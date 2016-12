Bayern: Mann aus Höhle will nun wieder zurück zu seiner Familie

In Bayern wurde ein Mann entdeckt, der freiwillig mehrere Monate in einer Höhle lebte: Davor hat er seine Frau in Münster verlassen, die zu dem Zeitpunkt schwanger war.



Der 65-Jährige ist mittlerweile Vater geworden und will nun wieder zurück zu seiner Familie. Seine Frau, die wohl deutlich jünger ist als er, reagierte darauf "erfreut und überrascht".



Momentan ist der Mann in einer Sozialwohnung in Pentling untergebracht.