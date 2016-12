Griechenland: 67-Jährige trägt als Leihmutter ihre eigene Enkeltochter aus

In Griechenland hat eine 67 Jahre alte Frau als Leihmutter eine gesunde Tochter zur Welt gebracht.



Die Frau trug damit ihre eigene Enkeltochter aus, weil ihre Tochter es selbst nicht kann: "Meine Tochter war am Boden zerstört, weil sie das Kind nicht selbst austragen konnte."



Das Kind kam per Kaiserschnitt zur Welt und wiegt 1,2 Kilogramm, wie der Leiter des Ärzteteams bekannt gab.