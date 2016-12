Islamischer Staat verbrennt zwei Türken bei lebendigem Leib

In einem neuen Video des IS ist zu sehen, wie zwei türkische Soldaten bei lebendigem Leib verbrannt wurden.



Das Video verbreitete sich im Internet. Türkische Truppen und verbündete Milizen rücken in Kämpfen gegen den IS vor.



Die Reaktion der Türkei bestand zunächst nur darin, soziale Medien wie Twitter und Facebook in der Türkei zu zensieren.