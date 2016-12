Let´s Play: Pornostars von Brazzers zocken nun auch Spiele

Nikki Benz und Missy Martinez sind in der Pornoszene sehr bekannt. Schließlich drehen sie unter anderem für Brazzers regelmäßig neue Filmchen.



Doch beide Pornostars überzeugen nicht nur mit ihrer üppigen Oberweite, sondern auch im Umgang mit dem Joystick. Nachdem auf YouTube und Co. Let´s Play Videos, also Videos, bei denen man anderen beim Zocken zuschaut, riesige Erfolge feiern, springt nun auch Pornoproduzent Brazzers auf den Zug auf.



Während bekannte YouTube-Stars seit Jahren Erfolge mit diesen Videos feiern, zocken auch Nikki Benz und Missy Martinez für Brazzers diverse Spiele. Den Anfang macht Mafia III. Natürlich geht es bei den Videos mit Nikki Benz und Missy Martinez freizügiger zu, als bei üblichen Let´s Play Videos.