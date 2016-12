Star Wars: Weihnachtsgruß von Chewbacca

Der Wookie Chewbacca war nicht nur der beste Freund und Co-Pilot von Han Solo, sondern auch einer der kultigsten Figuren in der Star-Wars-Reihe.



Leider fehlt der riesige Chewbacca in dem neuesten Star-Wars-Film "Rogue One - A Star Wars Story".



Doch so ganz muss man auf Chewbacca nicht verzichten. Denn pünktlich zum Weihnachtsfest singt Chewbacca nun allen Fans einen Weihnachtsgruß.