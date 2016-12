Mutmaßlicher Attentäter von Berlin ließ seine Papier wohl absichtlich in LKW

Viele verwundert es, dass Terroristen immer wieder ihre Papiere am Tatort zurücklassen: So auch der mutmaßliche Attentäter von Berlin, Anis Amri, dessen Duldungspapiere man in dem LKW fand.



Die Attentäter wollen damit sicher gehen, mit ihrer Tat berühmt zu werden und sie hoffen, in die Geschichte einzugehen. Warum aber Amri dann flieht, erscheint unklar. Laut Terrorismus-Experte Rolf Tophoven will der IS so Stärke und Funktionsfähigkeit demonstrieren.



In Palästinensergebieten hat es zudem den Grund, dass die Angehörigen versorgt werden: Diese erhalten durch einen "Märtyrer-Fonds" der Palästinensischen Behörden Unterstützung.