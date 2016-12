Bayern: Seit zwei Jahren Vermisster lebte freiwillig in Höhle

Vor zwei Jahren ist ein 65-Jähriger als vermisst gemeldet worden, nun tauchte der Mann wieder auf: In einer Höhle in Bayern.



Der Mann, der ursprünglich aus Münster stammt, lebte dort freiwillig: Als er verschwand, ließ er seine schwangere Ehefrau zurück. Warum er sich in einer Höhle niederließ, ist noch nicht bekannt.



Inzwischen habe er einen Sohn, teilte ihm die Polizei mit und ein Amtsarzt untersucht den Mann, der an diversen Vorerkrankungen leidet.