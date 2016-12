Tindern mit der ganzen Familie

Auf Tinder kann man mit einem Fingerstreich nach rechts, Dates in der eigenen Umgebung finden und sich mit diesen Personen unterhalten und eventuell treffen. Über zwei Millionen Deutsche nutzen die App für unkomplizierte Dates.



Bisher war es nur möglich, Tinder auf seinem Handy zu nutzen. Jetzt kommt aber auch die Version für den Fernseher, in der man in HD seine Dates sehen kann.



So kann man dann mit der ganzen Familie oder dem Freundeskreis auf der Suche nach potenziellen Dates gehen und entscheiden, ob man die angezeigte Person nach rechts oder nach links wischen soll.