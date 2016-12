Raucher gefährden auch ihre Haustiere

Raucher, die in der Wohnung rauchen, gefährden ihre Tiere. Denn für Hunde und Katze ist das Passivrauchen ähnlich gefährlich wie für Menschen.



Mehr noch, denn der Rauch und das darin enthaltene Nikotin legen sich aufs Fell des Tieres. Unweigerlich nimmt das Tier jenes Nikotin auf, wenn sich Hund oder Katze putzt. Schon kleinste Konzentrationen an Nikotin sind für Tiere tödlich.



Auch bei E-Zigaretten sollte der Halter des Tieres vorsichtig sein. Denn durch den Geruch der Kapseln in E-Zigaretten, werden jene Kapseln für Lebensmittel gehalten und daher gerne zerkaut. Eventuelles Nikotin in den Kapseln wird dadurch direkt aufgenommen.