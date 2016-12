Lose für die Silvester-Millionen 2016 ausverkauft: Spiel nur noch online möglich

Am 31. Dezember wird in Baden-Württemberg wieder die Sonderauslosung der "Silvester-Millionen 2016" veranstaltet. Es handelt sich bereits um die siebte Ziehung in Folge, bei der am Silvestertag Gewinne im Wert von mehreren Millionen Euro verlost werden. Die Lose sind offiziell bereits vergriffen.



Der Hauptgewinn sind dieses Jahr viermal eine Million Euro. Insgesamt werden über 51.000 Preise im Gesamtwert von sechs Millionen Euro vergeben. Für die diesjährige Auslosung wurde die Anzahl der Lose eigens auf eine Million erhöht und auch mehr Preise zur Verfügung gestellt.



Aufgrund des hohen Andrangs waren die Losscheine aber wie auch letztes Jahr in Rekordzeit ausverkauft. Nur im Internet kann man teilweise noch bei privaten Online-Lotto-Anbietern Losnummern erhalten. Der Annahmeschluss ist am 31.12.2016 um 14:00 Uhr oder wenn die Lose ausverkauft sind.