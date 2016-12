Studie: 2/3 der Berufstätigen sind über Weihnachten geschäftlich erreichbar

Viele Arbeitnehmer gönnen sich über die Feiertage keine "Sendepause", sondern sind weiterhin für ihre Firma erreichbar. Das fand eine neue Studie heraus.



In der Erhebung von Bitkom Research gaben 58 Prozent der Befragten an, dass sie über die Feiertage geschäftliche SMS oder WhatsApp-Nachrichten checken werden. Und 47 Prozent werden ihre Dienst-Mails prüfen.



Das Gute: Die Anzahl derer, die über Weihnachten und Neujahr geschäftlich erreichbar sind, sinkt seit einigen Jahren. 2014 gaben noch 76 Prozent an, dass sie über die Feiertage nicht abschalten.