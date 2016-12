Jetzt verfügbar: "Secret of Jannis Island", das Spiel mit Jan Böhmermann

Ein Jahr haben die Fans von Moderator Jan Böhmermann und der Sendung "Neo Magazin Royale" nun auf eine Fortsetzung des Böhmermann-Spiels gewartet.



Im letzten Jahr hatte er mit "Jäger der verlorenen Glatze" bereits ein Spiel im Stile von "Monkey Island" herausgebracht. Seit Donnerstagabend gibt es nun einen Nachfolger.



In "The Secret of Jannis Island", ist der Moderator auf einer einsamen Insel gestrandet. Der Spieler muss im Point-and-Click-Spiel nun Jan Böhmermann von der Insel befreien.